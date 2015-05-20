Фестиваль для воспитанников домов-интернатов прошёл 20 мая в Минске

Новости Беларуси. Мечты сбываются! Уникальный праздник для воспитанников домов-интернатов прошёл 20 мая в Минске. Уже восьмой год подряд фестиваль собирает детей со всей страны, для которых инвалидность — не только не приговор, а толчок к развитию своих творческих способностей. Увлечения, конечно, у всех разные, но цель одна — самоутверждение: и в творчестве, и в обществе.

Гран-при фестиваля в этом году получил Червенский дом-интернат. Теперь победителей ждёт борьба за первое место в международном фестивале творчества «Краковские встречи» в Польше, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.