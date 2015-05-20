Потребкооперация на селе: что Белкоопсоюз успел сделать с начала 2015 года?

Новости Беларуси. Белкоопсоюз в 2015 году планирует расширить торговую сеть в регионах и существенно улучшить обслуживание населённых пунктов, где отсутствуют стационарные объекты торговли. Так на средства, которые были выделены потребкооперации государством, было приобретено 500 автолавок, проведены работы по реконструкции торговых объектов. О конкуренции в условиях современного рынка и не только, в этом сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Киселёва хоть и живёт в деревне, но грядками давно не занимается. Прикинув все «за» и «простив», девушка пришла к выводу, что огурчики и помидорчики дешевле покупать в местном магазине. Плюсы очевидны: продукция всегда свежая, а цены вполне демократичные.

Наталья Киселёва, житель деревни Гожа:

Зимой мы могли брать соленья, квашенья, а сейчас доступный выбор огурчиков, помидорчиков. Очень приятно. Бежишь с работы, можно взять, сделать салатик.

Чтобы привлечь покупателей, потребкооперация старается идти в ногу со временем. Последняя новинка – продажа на селе охлаждённой кулинарии. Чтобы устроить праздничный ужин, теперь не нужно полдня проводить на кухне.

Лилия Янулевич, житель деревни Гожа:

Даже хозяйство есть в доме, но всё замороженное. А здесь и готовые голубцы есть всегда, и колбаска – отварить.

И все же среди явных плюсов для обычных покупателей в работе белорусских заготовителей есть и определенные минусы. Вернуть нынешней кооперации прежний размах – именно такая задача стоит сегодня перед самой структурой.

В первую очередь, это касается системы закупок продукции от населения. Впрочем, в этом направлении появились видимые перспективы.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

За прошлый год 1 триллион 400 миллиардов рублей — эта сумма, которую мы затратили, чтобы закупить излишки сельхозпродукции у населения и у крестьянско-фермерских хозяйств. Это достаточно большая сумма. В будущем мы будем делать все, чтобы все излишки, которые есть у населения, беспрепятственно закупить, переработать и реализовать в стране или на экспорт.

Что касается экспорта, то здесь производителям приходиться делать ставку на менеджмент и технологии. Оказывается, что и березовый сок можно продавать замороженным, а ещё завтраки, ужины и обеды в термаупаковках с применением «шоковых» методов обработки.

Ольга Циунель, инженер-технолог предприятия по производству консервной продукции:

Райпо выпускает в месяц окало тонны шоковой заморозки, которая реализуется не только в нашем районе, но и за пределами нашего района и по всей республике.

Максим Слиж, СТВ:

В борьбе за своего покупателя потребкооперация использует и так называемые кулинарные фишки. К примеру, грибы белые быстрозамороженные — это уникальный белорусский продукт.

Правда, как не стараются прибавить в розничной торговле — показатели не спешат расти. Помощь со стороны государства пытаются реализовать точечно, но и здесь специфика рынка. Конкуренция, так сказать. И вновь старый мозоль.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

У нас много проблем по просроченному товару, в том числе и потребительской кооперации. У нас много претензий к качеству обслуживания населения. Но эти все вопросы решаются. Как правило, замечания и предложения делает торговая инспекция, контролеры. Они правильно воспринимаются работниками потребительской кооперации и, как правило, устраняются.

Учитывая, что торговля – самая крупная отрасль в потребкооперации с долей в 75 процентов, то на одних замороженных продуктах далеко не уедешь. Хотя при желании... Только в этом году благодаря модернизации в звероводческой отрасли и открытию фирменного магазина меховых и кожаных изделий удалось заработать не один миллиард рублей.