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Николай Волович: США сегодня пытаются сохранить мироустройство, которое они создали после распада СССР

20 августа 2023 11:38
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Новости Беларуси. Международная обстановка станет еще более напряженной. Такое мнение высказывают эксперты. Это связано с множеством факторов, один из них – предстоящие электоральные кампании, которые пройдут в Польше, России, США, а также в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Волович: США сегодня пытаются сохранить мироустройство, которое они создали после распада СССР-1

Споров между славянскими народами было много. Но все конфликты нужно решать без привлечения третьих государств. Ведь это чревато Третьей мировой. От нее нашу страну защищает наличие тактического ядерного оружия. И пускай эта новость стала очередным поводом для западных СМИ окрестить Беларусь соагрессором, наша страна не намерена вступать в конфликт.

Николай Волович: США сегодня пытаются сохранить мироустройство, которое они создали после распада СССР-4

Границы закрывают вокруг нас, санкции вводят против нас. Вывод очевиден – Америка пытается ограничить контакты европейских государств с Беларусью, потому что понимает: если в Европе узнают правду о нашей стране, управлять людьми станет сложнее и даже невозможно. Однако у ненависти США к постсоветскому пространству есть и более глобальная причина.

Николай Волович: США сегодня пытаются сохранить мироустройство, которое они создали после распада СССР-7

Николай Волович, политолог:
Америка сегодня пытается сохранить то мироустройство, которое они создали после распада Советского Союза. Американцы хотят доминировать во всем свете. Сегодня Россия, Китай и страны, как они называют, третьего мира – это те страны, которые сегодня говорят: мы не хотим жить по-американски, мы хотим жить по-нашему. Бразилия, Индия, Китай, Россия, Беларусь и 23 страны, которые заявили, что хотят вступить в БРИКС. Это говорит о том, что мы хотим жить по-другому. Мы не хотим жить по-американски. Американцы это понимают. И, конечно, они хотят сохранить свою доминанту – это у них не получится.

Николай Волович: США сегодня пытаются сохранить мироустройство, которое они создали после распада СССР-10

Говоря о распаде Советского Союза, Александр Лукашенко провел еще одну параллель между Горбачевым, которого Запад подталкивал к решению о разобщении СССР, и Зеленским, который сегодня повторяет ошибки прошлого. Глава белорусского государства настаивает, что сегодня главная задача – остановить кровопролитие. Ибо в противном случае существование Украины как государства под вопросом. Ведь уже сегодня мы видим попытки присоединить отдельные территории Украины к Польше.

Сергей Дик: в Украине внешнюю политику диктует не руководитель государства, не народ, а определяют заокеанские стратеги (подробнее тут).

# Государственная политика # общество # Николай Волович # Фотофакт

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