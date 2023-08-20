Николай Волович: США сегодня пытаются сохранить мироустройство, которое они создали после распада СССР

Новости Беларуси. Международная обстановка станет еще более напряженной. Такое мнение высказывают эксперты. Это связано с множеством факторов, один из них – предстоящие электоральные кампании, которые пройдут в Польше, России, США, а также в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Споров между славянскими народами было много. Но все конфликты нужно решать без привлечения третьих государств. Ведь это чревато Третьей мировой. От нее нашу страну защищает наличие тактического ядерного оружия. И пускай эта новость стала очередным поводом для западных СМИ окрестить Беларусь соагрессором, наша страна не намерена вступать в конфликт.

Границы закрывают вокруг нас, санкции вводят против нас. Вывод очевиден – Америка пытается ограничить контакты европейских государств с Беларусью, потому что понимает: если в Европе узнают правду о нашей стране, управлять людьми станет сложнее и даже невозможно. Однако у ненависти США к постсоветскому пространству есть и более глобальная причина.

Николай Волович, политолог:

Америка сегодня пытается сохранить то мироустройство, которое они создали после распада Советского Союза. Американцы хотят доминировать во всем свете. Сегодня Россия, Китай и страны, как они называют, третьего мира – это те страны, которые сегодня говорят: мы не хотим жить по-американски, мы хотим жить по-нашему. Бразилия, Индия, Китай, Россия, Беларусь и 23 страны, которые заявили, что хотят вступить в БРИКС. Это говорит о том, что мы хотим жить по-другому. Мы не хотим жить по-американски. Американцы это понимают. И, конечно, они хотят сохранить свою доминанту – это у них не получится.