Приехали в Беларусь и стали здесь зарабатывать. Книгу об успехах приглашённых работников Wargaming представили в Минске

Новости Беларуси. Как развиваться в белорусском IT и чем заняться в свободное время. МИД Беларуси и компания Wargaming представили совместное издание Taste IT in Belarus, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 10 историй о жизни и работе глазами тех, кто переехал в Минск, и отныне именно его считает родным городом. Сегодня в центре разработки Wargaming более 2 тысяч сотрудников. Среди них 300 приглашенных специалистов, чьи истории можно прочитать в издании.

Герои книги родом из Украины, Италии, Казахстана, США. А вот семья Гладышевых из Санкт-Петербурга в Минск переехала 5 лет назад.

Вячеслав и Юлия Гладышевы:

Сначала приехал я, нашел жилье. А Юля организовала переезд всей семьи.





Вот это наша семья. Приезжали сюда мы с двумя детьми, а третий малыш Максим родился в Минске. Мне тоже интересно почитать о других девяти героях, что у них было в жизни, когда они переехали. Надеюсь, наша история тоже интересная.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси:

Это не как какие-то штампы, не какая-то реклама, а истории реальных людей, которые на своем примере подтверждают тезис, что Беларусь – это страна для достойной жизни. Страна, где можно жить, зарабатывать, комфортно себя чувствовать. В том числе речь о семьях, детях. Они пишут о качестве нашей инфраструктуры, об удобстве города, каждый нашел что-то свое.