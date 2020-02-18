«Сейчас уже рассматривается этот вопрос – стимулирование за скорость». Как увеличить рождаемость в Беларуси?

Анастасия Боброва, заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси, кандидат экономических наук, доцент:

Мне кажется, в Беларуси очень широкий перечень выплат поддерживающих, именно стимулирующих рождение и первого, и второго, и третьего, и пятого. То есть у нас, на самом деле, очень широкий перечень. Конечно, всегда каждой женщине, каждой маме и каждому папе хочется больше. Но в принципе, для достаточно хорошего уровня жизни, мне кажется, этого достаточно. Если мы говорим о том, что бы мы стимулировали – сейчас уже рассматривается этот вопрос – стимулирование за скорость. То есть, чтобы женщина рожала в течение первых трёх лет после рождения. Может быть, ей какую-то дополнительную премию стоит доплачивать.

Очень важно, может быть, даже, не столько уже экономическое стимулирование, потому что село, город – это разные… Дифференциация политики – это очень важный момент. В селе эти финансовые меры, действительно, актуальны. Потому что зарплата, всё-таки, женщин в селе и в городе отличается. И то пособие, которое женщина будет получать в селе, – это иногда больше, чем её заработная плата. В городе, всё-таки, гибкие формы занятости, доступность услуг дошкольного образования, школьного, дополнительного образования. Оно сейчас уже превалирует именно в решении: рожать – не рожать.

Но ещё очень важный момент, который очень сложно, на самом деле, реализовать – диалог. Диалог и здесь очень важен. Лица, принимающие решение, и население: то есть, а что же, всё-таки, населению-то надо? 18-19 лет, 20,30, 40 – это совершенно разные женщины и совершенно разные мужчины. Поэтому здесь тоже есть потенциал, наверное, в политике, что нам стоит подумать, как вот этих женщин разных и по-разному стимулировать.