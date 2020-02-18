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  • Как обеспечить демографический рост в Беларуси: «Информационная работа должна быть более точечной, более профессиональной, более объёмной»

Как обеспечить демографический рост в Беларуси: «Информационная работа должна быть более точечной, более профессиональной, более объёмной»

18 февраля 2020 13:17
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Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Сейчас уже рассматривается этот вопрос – стимулирование за скорость». Как увеличить рождаемость в Беларуси?

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:
Что можно ещё предпринять? Мне кажется, что, конечно, информационная работа должна быть более точечной, более профессиональной, более объёмной по этой проблематике. С другой стороны мы, наверное, парламентарии, можем более активно обсуждать и искать поиск пути решения этой проблемы и с нашими коллегами. Потому что мы также являемся членами многих межпарламентских структур. И я бы хотел отметить, что сейчас, например, Межпарламентская ассамблея СНГ очень активно разрабатывает модельные законы по этой проблематике. И по здравоохранению, и по обеспечению других социальных льгот.

Как обеспечить демографический рост в Беларуси: «Информационная работа должна быть более точечной, более профессиональной, более объёмной»-1

# Дети # общество # Сергей Рачков

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