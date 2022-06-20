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«Приехали немцы в нашу деревню, сразу начали грабить». Ветеран вспоминает, как выживали во время войны

20 июня 2022 15:21
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Новости Беларси. В Вилейке живет ветеран войны Валентина Александровна Волынец, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас ей 93 года. В военное время она была связной – помогала партизанам с медикаментами. Сегодня Валентина Александровна, несмотря на почтенный возраст, не теряет бодрости и оптимизма, не расстается с книгами, а по вечерам любит разгадывать кроссворды.

Подробнее в сюжете Марии Царикевич.

«Приехали немцы в нашу деревню, сразу начали грабить». Ветеран вспоминает, как выживали во время войны-1

Родилась Валентина Александровна Волынец в Вилейском районе. Семья рано осталась без кормильца, мать поднимала троих девочек одна. Война застала школьницу в родной деревне Долгое, немцы с самого утра начали их бомбить.

«Приехали немцы в нашу деревню, сразу начали грабить». Ветеран вспоминает, как выживали во время войны-4

Валентина Волынец, ветеран Великой Отечественной войны:
Наша учительница, которая жила в нашей деревне, открыла окно и говорит: «Внимание, слушайте радио!» Включила, и слышим: «Говорит Москва. В 4 часа утра без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз». Приехали немцы в нашу деревню, сразу начали грабить подворья: курей, свиней, коров. И увели их в город.

Подробности в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество # Валентина Волынец # Мария Царикевич # Фотофакт

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