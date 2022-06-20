«Приехали немцы в нашу деревню, сразу начали грабить». Ветеран вспоминает, как выживали во время войны

Новости Беларси. В Вилейке живет ветеран войны Валентина Александровна Волынец, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас ей 93 года. В военное время она была связной – помогала партизанам с медикаментами. Сегодня Валентина Александровна, несмотря на почтенный возраст, не теряет бодрости и оптимизма, не расстается с книгами, а по вечерам любит разгадывать кроссворды. Подробнее в сюжете Марии Царикевич.

Родилась Валентина Александровна Волынец в Вилейском районе. Семья рано осталась без кормильца, мать поднимала троих девочек одна. Война застала школьницу в родной деревне Долгое, немцы с самого утра начали их бомбить.