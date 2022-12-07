Приехали даже из США и ЕС. В МИД встретились с представителями белорусской диаспоры из разных стран

Новости Беларуси. Из первых уст узнать о происходящих событиях в нашей стране и вокруг нее. Для участия в очередном заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья приехали представители диаспоры из самых разных государств, включая страны Евросоюза и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно состоялось 7 декабря в МИД. Характер взаимодействия с белорусами зарубежья в 2022 году был во многом определен стремлением привлечь внимание международного сообщества к теме исторической памяти. Речь о недопущении переписывания подлинной истории и укреплении единства белорусского народа.

Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Постоянно делимся с нашими соотечественниками новейшей информацией, новейшими сведениями о событиях, которые происходят непосредственно у нас в стране. Чтобы у них была четкая и при этом объективная картина представления о реальности, а не о том, как порой в отдельных странах или группе стран доносят, естественно, с определенными пропагандистскими целями.

Людмила Аннус, председатель Нарвского белорусского общества «Сябры» (Эстония):

Я в Нарве 50 лет. После института по направлению попала. Попала в нормальную страну, теплую, дружественную. И вот, прожив столько лет, сейчас испытываю страшное горе. Акции сноса памятника, были уничтожены многие памятники, посвященные именно освобождению Нарвы. Причем зверски уничтожены, разбиты, закопаны. Это ужасно. И это продолжается.