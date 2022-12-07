«Люди ностальгируют по тому, чего никогда не видели». Почему молодёжь хочет попасть в СССР?

Григорий Азаренок, СТВ: Предыдущее поколение решило все вопросы мироустройства. Понятно, победа в ВОВ, затем ядерная гонка, а потом период холодной войны, уже в 1975 году Хельсинкские соглашения. Казалось бы, в Европе установлен прочный мир. Подписаны соглашения о нерушимости границ, благополучие в Югославии, благополучие в СССР, наши войска стоят в Берлине, американские – тоже в Берлине. И тут вдруг после 1975 года начинается канитель, вся эта гадость, особенно с 1985 года. И уже это поколение… Как сказано, к моему дню рождения кто-то все разворотил. Какие-то бесконечные войны, смерти, убийства. То они пытаются Россию окончательно уничтожить, а Россия пытается не допустить этого, выжить. Мы здесь пока еще не хлебнули всех этих последствий, потому что изначально избрали другой курс. Но вымершая вся Прибалтика, страшные гражданские войны в Средней Азии, постоянные теракты, постоянно радикальные движения, течения. И все из-за этих упырей.

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы спросили, как я клип оцениваю. Тут по сюжету парень переживает, что в 1991 году я стал русским, себя осознал, может, своим какие-то воспоминаниям предался, он же парень постарше. Мы с вами помладше, мы с чужих слов это все воспринимаем. У нас был преподаватель истории государства и права, он нам рассказывал: помню 8 декабря 1991 года (дата подписания), об этом объявили по телевизору, еду в автобусе, все мрачные, лица у людей хмурые, никто не понимает, что будет дальше, как жить. То есть настроение было просто никакое. Он говорил, что проезжал автобус на Октябрьскую площадь, а там парочка молодежи шампанское пила, радовалась. Он говорит, что это на весь город единственная радость, которую видел. Молодежь как раз тогда реагировала, наверное, позитивнее, чем старшее поколение: вот, с американцами будет дружба, шмотки появятся, путешествовать все сможем. Сейчас много путешествуют? Даже само восприятие этих событий все время мифологизируется. Уже вырастает поколение, которое младше нас, оно плачет: почему нет Советского Союза, почему нет огромной страны? Мы хотели бы жить по-другому, только у нас никто не спрашивал. И это удивительно. Люди ностальгируют по тому, чего никогда не видели, не знают. И это очень интересный феномен. Видимо, им чего-то не хватает в современной российской жизни.

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