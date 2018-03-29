«Придёт уведомление о том, что вакансия появилась». Студенты БГУИР презентовали приложение для поиска работы

Новости Беларуси. Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники представили мобильное приложение для поиска работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Совсем скоро базу вакансий Комитета по труду, занятости и социальной защите можно будет скачать на свой телефон и в режиме онлайн получать обновления. Работу можно найти самостоятельно, указав в расширенном разделе поиска желаемую профессию, образование и вид занятости. Сейчас приложение тестируют, скачать его можно будет уже на следующей неделе.

Александр Заремба, магистрант БГУИР, разработчик приложения:

Так же будет разработан личный кабинет пользователя, где смогу оставить заявку, если сейчас нет среди предложений вакансии, которую я хочу. Мне придет уведомление о том, что эта вакансия появилась.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Сегодня каждый молодой человек имел возможность трудоустроиться в Минске. Им про это нужно рассказать доступными средствами, в том числе с помощью мобильных приложений, с помощью соцсетей.

Параллельно с презентацией приложения для молодежи прошла ярмарка вакансий. Работу предложили 13 предприятий. Молодых и перспективных также проконсультировали по вопросам трудоустройства и работе с нанимателями.

Виктория Любомирова, студент Белорусского государственного института культуры и искусств:

Эти ярмарки дают возможность студенту самореализоваться: и себя как человека, и в материальном плане. Все перед тобой, перед глазами, и ты можешь по каждому пункту пройтись, и что тебя устраивает или не устраивает выбрать для себя.