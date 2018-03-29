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29 марта у католиков один из самых важных дней перед Пасхой – чистый четверг

29 марта 2018 15:10
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Новости Беларуси. У католиков – чистый четверг, один из самых важных дней перед Воскресением Христовым, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Согласно Писанию, именно в четверг Иисус омыл ноги своим ученикам перед ужином. Сын Божий знал, что ему суждено, и это омовение стало символическим прощанием перед смертью.

29 марта у католиков один из самых важных дней перед Пасхой – чистый четверг-1

Для верующих чистый четверг – повод убрать в доме и во дворе. Важно не забыть и про домашний скот, особенно лошадей, чтобы они были крепкие. Конечно, надо умыться и людям: считалось, что тогда не будешь болеть весь год. Священники напоминают: за практическими действиями нельзя терять сакральный смысл этого дня.

29 марта у католиков один из самых важных дней перед Пасхой – чистый четверг-4

С четверга начинается пасхальный тридиум – три самых ответственных дня перед Воскресением. В пятницу – день смерти Христа – богослужения не проводятся. А вот в субботу вечером разворачивается Пасхальная вигилия: верующие собираются со свечами на специальную мессу и начинают молиться за Воскрешение Иисуса.

# общество # Католики Беларуси # Фотофакт

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