29 марта у католиков один из самых важных дней перед Пасхой – чистый четверг

Новости Беларуси. У католиков – чистый четверг, один из самых важных дней перед Воскресением Христовым, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Согласно Писанию, именно в четверг Иисус омыл ноги своим ученикам перед ужином. Сын Божий знал, что ему суждено, и это омовение стало символическим прощанием перед смертью.