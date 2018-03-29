Президент Беларуси подписал указ об организации вступительной кампании-2018

Новости Беларуси. 29 марта указ об организации вступительной кампании в 2018 году подписал Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом создана госкомиссия по контролю за подготовкой и проведением вступительных испытаний в вузах и ссузах, определены ее полномочия. В частности, комиссия будет следить за централизованным тестированием и предоставлением абитуриентам равных возможностей при поступлении.