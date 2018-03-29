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Президент Беларуси подписал указ об организации вступительной кампании-2018

29 марта 2018 16:23
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Новости Беларуси. 29 марта указ об организации вступительной кампании в 2018 году подписал Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси подписал указ об организации вступительной кампании-2018-1

Документом создана госкомиссия по контролю за подготовкой и проведением вступительных испытаний в вузах и ссузах, определены ее полномочия. В частности, комиссия будет следить за централизованным тестированием и предоставлением абитуриентам равных возможностей при поступлении.

# общество # Образование в Беларуси # Фотофакт

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