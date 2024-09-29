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Константин Придыбайло: человеком меня сделала Беларусь!

29 сентября 2024 07:17
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Константин Придыбайло.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Костя, что для тебя Родина?

Константин Придыбайло: человеком меня сделала Беларусь!-2

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:
Реально самый сложный вопрос. Я гражданин России, родился в Советском Союзе в 1989 году. СССР еще был, конечно, уже потрескивал по швам, но был. Я детство провел в России.

У меня пока нет детей, но я считаю, что человеком (Homo sapiens) становятся немножко позже, нежели в 16 лет. Мне 17 исполнилось летом, когда я переехал в Беларусь. И я считаю, что человеком меня сделала Беларусь. Я закончил 11 класс и переехал сюда. 

К какой стране ты будешь больше относиться с трепетом и любовью? К той, в которой прошло твое детство, или к той, в которой ты стал человеком? Юность, студенческие годы, первая работа, первая любовь. И вопрос непонятен. Мне и та территория России симпатична, и эта территория Беларуси.

# Интервью # Александр Осенко # Константин Придыбайло

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