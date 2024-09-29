Почему Константин Придыбайло мечтал пойти в разведчики, но стал журналистом? Узнали

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Константин Придыбайло. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Почему журналистика? Не хотел пойти по стопам отца?

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

Хотел – папа не дал. Я очень хотел, одно время спал и видел, чтобы пойти куда-то типа Академии ФСБ. Космонавтом не дано, а разведчики, шпионы – я хотел. В 9 классе как раз был период, когда нужно было выбирать. Папа сказал: в моей семье военных больше не будет. Александр Осенко:

Профессия журналиста – это бесплатная лицензия на вопрос. Что еще разведчику надо? Хорошее прикрытие. Константин Придыбайло:

На самом деле сейчас, когда санкции обрушились на все СМИ, в которых я и работал, и работаю (RT обвинили чуть ли не во всех грехах), у меня много друзей под санкциями, кроме меня. Под персональными меня нет, и все на меня косо смотрят. Сказать, что не служу Родине, наверное, нельзя. А цель пойти в разведку у меня была, чтобы служить Родине. Наверное, я один из немногих граждан Союзного государства. В Беларуси у меня вид на жительство. Александр Осенко:

Как ты попал в журналистику?