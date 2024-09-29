Почему Константин Придыбайло мечтал пойти в разведчики, но стал журналистом? Узнали

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Константин Придыбайло.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Почему журналистика? Не хотел пойти по стопам отца?
Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:
Хотел – папа не дал. Я очень хотел, одно время спал и видел, чтобы пойти куда-то типа Академии ФСБ. Космонавтом не дано, а разведчики, шпионы – я хотел. В 9 классе как раз был период, когда нужно было выбирать. Папа сказал: в моей семье военных больше не будет.
Александр Осенко:
Профессия журналиста – это бесплатная лицензия на вопрос. Что еще разведчику надо? Хорошее прикрытие.
Константин Придыбайло:
На самом деле сейчас, когда санкции обрушились на все СМИ, в которых я и работал, и работаю (RT обвинили чуть ли не во всех грехах), у меня много друзей под санкциями, кроме меня. Под персональными меня нет, и все на меня косо смотрят. Сказать, что не служу Родине, наверное, нельзя. А цель пойти в разведку у меня была, чтобы служить Родине. Наверное, я один из немногих граждан Союзного государства. В Беларуси у меня вид на жительство.
Александр Осенко:
Как ты попал в журналистику?
Константин Придыбайло:
Я с первого курса работал в универе. Я вообще человек стеснительный, но когда надо (иногда когда не надо) бываю наглым. Когда я отучился полгода, мы в студенческой организации пришли к выводу, что университетские массовые мероприятия очень скучные, они не для молодежи. И с этим девизом мы пошли к начальнику управления по делам культуры Владимиру Макаревичу. Мы ему сказали в открытую: вы делаете мероприятия для старперов. А он, будучи очень талантливым человеком, говорит: тебе не нравится – сделай лучше. И мы сделали.
Я закончил первый курс, и он мне говорит: не хочешь у нас поработать? А я – конечно хочу! На курсе 4-5 понял, что не хочу там оставаться, потому что меня засосет. Мне хотелось двигаться в сторону медиа. Я забрал диплом и трудовую в один день и искал работу. Пару месяцев поработал в одном пафосном загородном клубе арт-директором. Там не сложилось, и пришел на «Радио-Минск», проработал чуть меньше года. Прекрасный опыт, я потом мечтал всегда работать на радио – это своя атмосфера, свой вайб. После радио попал на БТ.