В Каменецком районе прошёл сбор по территориальной обороне

Горячих точек на планете меньше не становиться. Спокойной не назовешь и ситуацию по внешнему контуру Беларуси: страны НАТО продолжают наращивать военный потенциал, полыхает украинский конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь готова отстаивать безопасность страны и людей всеми средствами. Это не раз подчеркивал Президент. На нынешней неделе глава государства в ходе посещения полигона Обуз-Лесновский напомнил: оборонять государство призваны Вооруженные Силы, но при необходимости будет оперативно организована территориальная оборона и народное ополчение.

О том, что есть долг, напомнили жителям Брестской области. В Каменецком районе прошел учебный сбор с военнообязанными территориальных войск. Его участники после ознакомления с военно-политической обстановкой в мире направились на контрольно-пропускной пункт, оборудованный всем необходимым для несения службы при введении военного положения. На глазах у всех развернулось отражение нападения диверсионной группы.

Олег Коновалов, депутат Брестского областного Совета депутатов:

Военно-политическая обстановка, которая складывается в мире в целом, а у наших границ в частности, говорит о том, что сегодня каждый гражданин должен быть готов к любому развитию событий. К сборам привлечены и председатели советов депутатов районов и председатели районных и городских исполнительных комитетов. Апробируется работа народного ополчения.

Александр Самаревич, военный комиссар Брестской области:

Здесь, на сборах, уже показали как оборудуется объект территориальной обороны. Как должно быть караульное помещение быть оборудовано, как осуществляется охрана. И в случае чрезвычайных ситуаций, нападения диверсионно-разведывательной группой, как должен действовать личный состав. Глава государства не единожды говорил, что у нас компактная, небольшая по численности населения страна и по своим экономическим возможностям мы не можем содержать большую армию, такую, которая нужна для полномасштабной войны. Но при необходимости под ружье может встать до полумиллиона человек.

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Территориальные войска не подменяют, а дополняют Вооруженные Силы нашей страны. Они выполняют ряд специфических задач, которые не совсем соответствуют тем задачам, которые выполняют Вооруженные Силы. Тем не менее они являются хорошим дополнением военного потенциала нашего государства, и это увеличивает возможность нашего государства, его военной составляющей в защите территориальной целостности и независимости. Территориальные войска в организационно-штатной структуре существуют уже более 20 лет, и постоянно проходят подготовку.

В Каменецком районе был продемонстрирован алгоритм действий в случае вооруженного нападения на предприятие. Отработано восстановление навыков командного состава в управлении подчиненными. Сейчас ставиться цель актуализировать задачи территориальной обороны с учетом современных условий ведения боевых действий.

Виталий Кулак, председатель Каменецкого райисполкома:

Корректировки, которые сегодня провели непосредственно в подготовительной работе, они заключаются с учетом изменения ситуации, где наш глава государства, Александр Григорьевич Лукашенко, отмечал, что война уже другая. И военные действия сейчас ведутся другими способами, нежели это было ранее. С учетом этого мы также провели четкие занятия по работе с летательными аппаратами по предотвращению залетов дронов, другие моменты. Учебные сборы с военнообязанными территориальных войск проводятся в Беларуси регулярно. Как усвоили навыки по охране и обороне объектов местной инфраструктуры? Военком Брестской области подытожил кратко.