«Придаёт новый импульс заряда, энергии». Как о большом педсовете отзываются региональные педагоги?

Новости Беларуси. Какой быть национальной системе образования в ближайшее десятилетие? Стратегию определит большой августовский педсовет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 23 августа в Минске около 1 000 педагогов, руководителей учреждений образования, представители власти, общественных объединений и профсоюзов будут обсуждать насущные для отрасли вопросы.
В Беларуси пройдет большой педсовет. Какие вопросы на нем обсудят?
На понедельник запланирована работа в секциях. Массу идей для обсуждения подготовили представители регионов.
Дистанционное обучение, развитие инклюзивного обучения, а также совершенствование подготовки педагогических кадров. Определить главные направления для развития образовательной сферы – та задача, которая стоит перед профессиональным сообществом. Среди участников педсовета и директор Витебского государственного технического колледжа, где уверены: белорусские школы и университеты необходимо цифровизировать, кроме этого, не забывать и о воспитании молодежи.
Александр Лосякин, директор Витебского государственного технического колледжа:
Это очень грандиозное, масштабное, вдохновляющее мероприятие, которое нужно, которое востребовано, которое придает новый импульс заряда, энергии и действий на будущее. Нам сегодня действительно надо работать еще больше, еще более эффективно. Я хочу сказать о том, что мы, по себе судим, не исчерпали те возможности, которые у нас есть. И перспективы очень хорошие, прекрасные. И надо работать с молодежью, надо учить ее и готовить к жизни и к будущему.