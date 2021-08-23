«Придаёт новый импульс заряда, энергии». Как о большом педсовете отзываются региональные педагоги?

Дистанционное обучение, развитие инклюзивного обучения, а также совершенствование подготовки педагогических кадров. Определить главные направления для развития образовательной сферы – та задача, которая стоит перед профессиональным сообществом. Среди участников педсовета и директор Витебского государственного технического колледжа, где уверены: белорусские школы и университеты необходимо цифровизировать, кроме этого, не забывать и о воспитании молодежи.

Александр Лосякин, директор Витебского государственного технического колледжа:

Это очень грандиозное, масштабное, вдохновляющее мероприятие, которое нужно, которое востребовано, которое придает новый импульс заряда, энергии и действий на будущее. Нам сегодня действительно надо работать еще больше, еще более эффективно. Я хочу сказать о том, что мы, по себе судим, не исчерпали те возможности, которые у нас есть. И перспективы очень хорошие, прекрасные. И надо работать с молодежью, надо учить ее и готовить к жизни и к будущему.