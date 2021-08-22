«Поняла, что мне нужен такой же друг». Девушка с онкологией о том, что ей даёт общение с лошадьми

Новости Беларуси. Лошади могут прийти на помощь, когда в лечении нуждается не только тело, но и душа. Три года назад Ксении поставили диагноз: онкология, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ксения Бобкова, жительница Могилева:

Жизнь перевернулась в какой-то степени. Когда я получила инвалидность и начались все эти терапии, понятно, что увольнение с работы и нечем было заниматься. И мы с моей одноклассницей, которая занималась у тренера, решили съездить просто в прокат, просто прокатиться по лесу, походить. С этого все и началось. Я поняла, что мне нужен такой же друг, с которым мне будет не скучно.

Пончика Ксюше подарил ее муж. Молодой человек, узнав о диагнозе еще в статусе бойфренда, сделал предложение и сегодня всячески поддерживает жену. «Скакать до магазина и куда-то». Ему всего четыре, а он уже мечтает о своей лошади

Иногда он сам привозит ее на ферму, где пока живет Пончик. Бывает, Ксения приезжает сюда на дизеле. «Не надо мечтать, надо сходить и сделать». Посмотрите, как живет семья, которая переехала в деревню и открыла конюшню