«Не надо мечтать, надо сходить и сделать». Посмотрите, как живёт семья, которая переехала в деревню и открыла конюшню

Новости Беларуси. Могилевская семья Ратош перебралась в деревню, где планирует построить семейный конный клуб, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для старта есть все необходимое, и уже сейчас в гости туда приезжают любители верховой езды из разных уголков Могилевской области.

За что тренеру несут сладкие угощения и может ли лошадь быть живым антидепрессантом? Расскажет Юлия Мычка.

Они прожили полжизни в городе, а что такое настоящее счастье поняли в 15 километрах от него. На месте заброшенной птицефабрики семья Ратош из Могилева организовала конную ферму.

Ради мечты подполковник в отставке и тренер по верховой езде разбили копилку и не побоялись сбережения вложить в семейное дело.

Наталья Ратош, тренер по верховой езде:

Первая лошадь – Византия, очень красивая черная лошадь. Моя любимая лошадка, мы ее приобрели жеребенком. Держали в конном манеже сначала, но потом поняли, что это очень дорого, и было принято решение построить дома конюшенку маленькую. Построили маленькую конюшенку и поняли, что хотим расшириться, уже две лошадки нам маловато. Так начало расти наше поголовье.

Деревенский уклад жизни, да еще с таким хозяйством, диктует свой режим. Утро здесь начинается не с кофе: работы очень много, девять лошадей требуют ежедневного внимания и заботы. Теперь глава семьи не только тренер.

Петр Ратош, тренер по верховой езде:

И конюх, и завхоз, и бухгалтер и снабженец, и водитель – все подряд, всего понемножку.

В любимой работе даже такое количество обязанностей не пугает, а стимулирует. И главный стимул, а может, и будущий чемпион, – двухлетняя дочь Аня. На конном дворе она чувствует себя как рыба в воде. С лошадьми кроха ведет свой диалог. В седло села раньше, чем начала ходить.

Из рук малышка не выпускает гребень. Ответственная за красоту и порядок, она всех приласкает и приголубит.

Юлия Мычка, корреспондент:

На ферме у семьи Ратош живет целая династия лошадей. Есть бабушки, мамы, а в апреле появились внучата. Crystal White и Crystal Queen. Они будущие чемпионы.

Любимица детворы – лошадь Вивьен. Она цирковая. Выполняет команды «лежать» и «сидеть», работает в паре с лабрадором Алисой. А вот такой трюк демонстрирует полное доверие животного к человеку.

Любовь к лошадям рождается если не с первого взгляда, то уж точно с первых секунд верховой езды, делятся своими наблюдениями супруги Ратош. «Скакать до магазина и куда-то». Ему всего четыре, а он уже мечтает о своей лошади

Совсем недавно конюшня семьи Ратош получила сертификат на проведение иппотерапии – это лечение различных заболеваний с помощью верховой езды и общения с лошадьми. Когда всадник сидит на лошади, ребенок это или взрослый, он полноценно двигается, как при ходьбе. То есть все мышцы и кости – от пяток до головы – работают. «Поняла, что мне нужен такой же друг». Девушка с онкологией о том, что ей даёт общение с лошадьми

В планах у семьи Ратош создать здесь семейный конный клуб. Сейчас идет стройка, но она не мешает принимать гостей, большинство из которых едут сюда не столько за антуражем, сколько к лошадям.

Разбогатеть с помощью такого бизнеса вряд ли удастся, делятся прогнозами супруги. Летом лошади зарабатывают, а зимой проедают. Но идти за мечтой оказалось так приятно, что другой жизни Петр и Наталья уже не мыслят. Хоть лошади и не летают, зато они способны подарить крылья всаднику.