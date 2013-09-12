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В Минске ко Дню города 18 долгостроев наконец-то будут заселены

12 сентября 2013 20:25
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Новости Беларуси. Долгожданное новоселье. В Минске завершилось строительство 18 проблемных жилых домов. Заселение долгостроев приурочат к празднованию Дня города.

Сейчас на контроле Мингорисполкома осталось 45 объектов со сверхнормативными сроками готовности. Мэр города Николай Ладутько поручил сдать их до конца 2013 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Бутрим, исполняющий обязанности председателя Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
По состоянию на 12.09 из 63 введено в эксплуатацию 18 и 3 пусковых комплекса общей площадью 162 тысячи 957 квадратных метров. На контроле остается 45 жилых домов, строящихся с превышением нормативных сроков. Одной из главных причин не ввода в эксплуатацию является отсутствие трудовых ресурсов.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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