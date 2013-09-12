Воложинская метеостанция признана лучшей в Беларуси

Новости Беларуси. Воложинская метеостанция признана лучшей в стране. За победу боролись 50 учреждений со всей страны. Оценивалась точность работы, оснащенность, благоустройство территории.

Кстати, современное оборудование воложинских синоптиков позволяет определять около 40 метеопараметров. Контроль за всеми показателями сотрудники ведут круглосуточно. Каждые 3 часа.

Победа в конкурсе стала для местных специалистов подарком. В будущем году метеостанция отметит свое 70-летие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Трус, начальник метеорологической станции «Воложин»:

В следующем году планируется установить автоматическую станцию. Информация вся будет передаваться на станцию, и там в компьютере будет все. на морниторе все будет от «А» до «Я». Но опять же человеческий фактор никуда не денется и те же самые грозы, и те же самые неблагоприятные атмосферные явления вот это вот все автоматическая станция не увидит.Будем стараться через несколько годиков еще раз поучаствовать в этом конкурсе и занять еще призовое место.