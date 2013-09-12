Новости Беларуси. Отстрелялись на отлично. Белорусские ракетчики успешно провели стрельбы в ходе учения «Боевое содружество» на полигоне Ашулук.

Для отражения удара с воздуха здесь была собрана группировка войск ПВО и авиации Беларуси, России, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана. В учении было задействовано около двух тысяч военнослужащих, более 40 самолетов, около двухсот единиц техники и вооружения. Наблюдение за воздухом обеспечивала новейшая радио-локационная станция «Восток».

По словам военных, подобные учения - это единственная возможность, позволяющая не только поддерживать Вооруженные Силы в готовности к выполнению боевых задач, но и динамично развивать военную науку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Средства объективного контроля говорят, что было выпущено пять мишеней, для нас это мишень «Пищаль». А для комплекса «Бук» вероятность поражения данной цели 04,-0,5. На пять целей было выпущено 8 ракет. Кроме как на отлично, как можно ценить данную стрельбу, - объективная оценка, после получения всех данных объективного контроля такой же и останется. Плюс к этому в ходе последнего этапа мы завершаем проведение подконтрольной эксплуатации нашей новой отечественной радиолокационной станции «Восток». Она показывает достаточно хорошие результаты. Мы таких возможностей у себя не имеем. Поэтому я доволен тем, что мы закладывали в тактико-технические характеристики и в требования к данной системе, она показывает даже чуть лучше результат, чем мы ожидали.