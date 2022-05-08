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Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём герба и флага

08 мая 2022 08:00
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Новости Беларуси. 8 мая в Минске состоится торжественная церемония чествования государственных символов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так мы отметим День герба и флага Беларуси. Он был учрежден указом Президента в 1995 году и отмечается во второе воскресенье мая. С праздником поздравление соотечественникам направил Александр Лукашенко.  

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём герба и флага-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Государственный герб и Государственный флаг Республики Беларусь – это символы нашей исторической памяти, связывающей воедино героическое прошлое, современную жизнь страны и ее будущее. К независимости белорусы шли через бури революции, Первой мировой и гражданской войн. В драматичный, но судьбоносный период в Конституции 1919 года был закреплен жизнеутверждающий прообраз современного герба Беларуси – восходящее солнце, окруженное венцом из колосьев. Ценность мира и возможность свободно жить и трудиться на родной земле в годы Великой Отечественной войны народ отстоял под Знаменем Победы. Его частичку хранит в себе Государственный флаг Республики Беларусь. Объединяясь под этими символами, сберегая героическую историю страны и почитая своих предков, сегодня мы вместе защищаем суверенное право развиваться в русле исконных традиций и национальных интересов.  

# Герб и флаг Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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