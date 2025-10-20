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Без срока давности! Каратель Ермольчик обвиняется в жестоком убийстве не менее 247 жителей Беларуси

20 октября 2025 17:48
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Верховный суд приступил к рассмотрению очередного дела о геноциде белорусского народа. Обвиняемый – пособник нацистских палачей Александр Ермольчик. Он скончался в 1984 году, однако при жизни не понес наказания. Спустя годы следствие доказало, что каратель дезертировал с фронта и вступил в военизированное подразделение вспомогательной полиции, которое базировалось в Хойниках. На его совести – зверские убийства порядка трех сотен человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В кровавом деле разбиралась Алеся Иванова. 

Без срока давности! Каратель Ермольчик обвиняется в жестоком убийстве не менее 247 жителей Беларуси-2

Алеся Иванова, корреспондент:
Осенью 1941 года каратель Александр Ермольчик дезертировал с фронта и по собственной воле вступил в отряд вспомогательной полиции в Хойниках. Сначала в качестве его участника, а затем и руководителя он проводил карательные операции против мирных жителей на оккупированных территориях. 

Без срока давности! Каратель Ермольчик обвиняется в жестоком убийстве не менее 247 жителей Беларуси-4

Всего в его деле – 25 эпизодов преступной деятельности, включая убийства, совершенные с особой жестокостью. Согласно материалам, Ермольчик и другие полицаи привязывали молодых девушек к деревьям и по очереди стреляли в них, заживо сжигали людей. Вот так описывает встречу с палачом одна из свидетелей – жительница Хойникского района Агафья Ерашок – которой чудом удалось выжить. 

Без срока давности! Каратель Ермольчик обвиняется в жестоком убийстве не менее 247 жителей Беларуси-6

Из протокола допроса Ерашок Агафьи Терентьевны:
В августе 1942 года я находилась в доме дочери, когда приехал начальник полиции Ермольчик Александр, его брат Василий, полицейские Корженевский и Сурица. Меня выгнали из хаты, но я спряталась и со стороны наблюдала за происходящим. Дети сильно плакали, а старшая причитала: «За что вы, дяди, мою маму бьете?» Тут я увидела, как полицейский Сурица принес откуда-то мою внучку Нелю и ударил ее головой об угол дома… Я потеряла сознание и очнулась, когда все уехали. Во дворе и в сарае была кровь, прикрытая соломой. А люди сказали, что трупы дочери и внучек на подводе увезли полицаи. Где они захоронены, не знаю до сих пор.

Без срока давности! Каратель Ермольчик обвиняется в жестоком убийстве не менее 247 жителей Беларуси-8

Чуть позже в деревне Стреличево начальник Хойникской полиции самолично расстрелял семь цыган, в том числе детей. По его приказу трупы зарыли местные жители на территории колхозного сада. На следующий день полицаи лишили жизни еще 40 цыган в Гноеве. Подтверждения всем этим зверствам удалось в прямом смысле – «откапать». Bо время раскопок в Хойникском районе прокуратура обнаружила останки нескольких десятков мирных граждан, расстрелянных немецко-фашистскими преступниками и их пособниками. 

Без срока давности! Каратель Ермольчик обвиняется в жестоком убийстве не менее 247 жителей Беларуси-10

Александр Дроздов, первый заместитель прокурора Гомельской области:
Части тазобедренного сустава пробитые пулей явно. Экспертиза более точно установит, но округлое отверстие однозначно свидетельствует о том, что человек погиб в результате повреждения, причиненного огнестрельным оружием. 

За карательную деятельность против советских граждан оккупационные власти наградили Александра Ермольчика медалью «За храбрость». Сегодня он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 127 Уголовного кодекса – «Геноцид белорусского народа». 

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # Верховный суд Республики Беларусь

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