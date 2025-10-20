Без срока давности! Каратель Ермольчик обвиняется в жестоком убийстве не менее 247 жителей Беларуси

Верховный суд приступил к рассмотрению очередного дела о геноциде белорусского народа. Обвиняемый – пособник нацистских палачей Александр Ермольчик. Он скончался в 1984 году, однако при жизни не понес наказания. Спустя годы следствие доказало, что каратель дезертировал с фронта и вступил в военизированное подразделение вспомогательной полиции, которое базировалось в Хойниках. На его совести – зверские убийства порядка трех сотен человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В кровавом деле разбиралась Алеся Иванова.

Алеся Иванова, корреспондент:

Осенью 1941 года каратель Александр Ермольчик дезертировал с фронта и по собственной воле вступил в отряд вспомогательной полиции в Хойниках. Сначала в качестве его участника, а затем и руководителя он проводил карательные операции против мирных жителей на оккупированных территориях.

Всего в его деле – 25 эпизодов преступной деятельности, включая убийства, совершенные с особой жестокостью. Согласно материалам, Ермольчик и другие полицаи привязывали молодых девушек к деревьям и по очереди стреляли в них, заживо сжигали людей. Вот так описывает встречу с палачом одна из свидетелей – жительница Хойникского района Агафья Ерашок – которой чудом удалось выжить.

Из протокола допроса Ерашок Агафьи Терентьевны:

В августе 1942 года я находилась в доме дочери, когда приехал начальник полиции Ермольчик Александр, его брат Василий, полицейские Корженевский и Сурица. Меня выгнали из хаты, но я спряталась и со стороны наблюдала за происходящим. Дети сильно плакали, а старшая причитала: «За что вы, дяди, мою маму бьете?» Тут я увидела, как полицейский Сурица принес откуда-то мою внучку Нелю и ударил ее головой об угол дома… Я потеряла сознание и очнулась, когда все уехали. Во дворе и в сарае была кровь, прикрытая соломой. А люди сказали, что трупы дочери и внучек на подводе увезли полицаи. Где они захоронены, не знаю до сих пор.

Чуть позже в деревне Стреличево начальник Хойникской полиции самолично расстрелял семь цыган, в том числе детей. По его приказу трупы зарыли местные жители на территории колхозного сада. На следующий день полицаи лишили жизни еще 40 цыган в Гноеве. Подтверждения всем этим зверствам удалось в прямом смысле – «откапать». Bо время раскопок в Хойникском районе прокуратура обнаружила останки нескольких десятков мирных граждан, расстрелянных немецко-фашистскими преступниками и их пособниками.