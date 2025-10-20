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О работе с Президентом и нашем сельском хозяйстве – Надежда Котковец в «Рецепте настоящего белоруса»

20 октября 2025 17:54
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – государственный деятель Беларуси Надежда Котковец.

О работе с Президентом и нашем сельском хозяйстве – Надежда Котковец в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А мы будем с вами сегодня готовить…

Надежда Котковец, государственный деятель Беларуси:
Мачанку с блинами.

Александр Осенко:
Вы работали вместе с нашим Президентом.

Надежда Котковец:
Была подобрана команда, которой он доверял.

О работе с Президентом и нашем сельском хозяйстве – Надежда Котковец в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Чем помочь я могу вам?

Надежда Котковец:
Слушайте, не мешайте, отойдите.

Александр Осенко:
Как я понял, с вами не забалуешь.

Надежда Котковец:
Не забалуешь!

О работе с Президентом и нашем сельском хозяйстве – Надежда Котковец в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Продукты сельского хозяйства нашей страны – это бренд.

Надежда Котковец:
Чтоб такое приготовить и съесть, чтобы похудеть?

Александр Осенко:
В кого у вас такой боевой характер?

Надежда Котковец:
Я все смогу. Такая в жизни я!

Александр Осенко:
Ой, как у нас красиво все получается.

О работе с Президентом и нашем сельском хозяйстве – Надежда Котковец в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Надежда Котковец:
Не мудруй. Приготовлено – ешь!

Александр Осенко:
Что не удалось еще реализовать?

Надежда Котковец:
Мы вот тут кормим страну. Родные мои, страна наша накормлена.

О работе с Президентом и нашем сельском хозяйстве – Надежда Котковец в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
Можно я попробую холодец?

Надежда Котковец:
Это все ваше теперь.

Александр Осенко:
Ой, как это вкусно. А как оно пахнет.

Надежда Котковец:
Даже лучше, чем всегда получалось. Просто идеально!

Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 26 октября, в 10:15 на РТР-Беларусь.

# Интервью # Александр Осенко # Надежда Котковец

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