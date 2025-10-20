О работе с Президентом и нашем сельском хозяйстве – Надежда Котковец в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – государственный деятель Беларуси Надежда Котковец.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А мы будем с вами сегодня готовить…

Надежда Котковец, государственный деятель Беларуси:

Мачанку с блинами.

Александр Осенко:

Вы работали вместе с нашим Президентом.

Надежда Котковец:

Была подобрана команда, которой он доверял.