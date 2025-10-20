Дефицит лука белорусам не грозит! На Гродненской овощной фабрике урожай вырос в три раза

Ну а сейчас вопрос, который точно не принесет слезы. Дефицит лука в межсезонье белорусам не грозит. В большинстве хозяйств в 2025 году получен отличный урожай. Один из показательных примеров – Гродненская овощная фабрика. Здесь урожай лука по сравнению с прошлых годом вырос в три раза, так что хватит, что бы обеспечить и магазины, и школы с детскими садами, и сформировать запас до следующего сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж Галины Буро.

Горы ароматного урожая. Эта осень на Гродненской овощной фабрике по луку уж точно без слез. Получили лучший урожай за последние годы – почти 350 тонн. На заготовке овощей задействованы едва ли не все работники. Поскольку убирали лук не вручную, а техникой, его надо очистить от песка, стеблей и корней.

Станислава Дякевич, сотрудница Гродненской овощной фабрики:

Лук хороший. У нас в этом году урожай хороший. Поэтому надеемся, что прибыль у нас хорошая, неплохая. Лук для фабрики – культура денежная. Потому в этом сезоне здесь увеличили площади почти вдвое, а урожая, вопреки математике, получили в три раза больше. Успех отнюдь не случайный. Соблюдение агротехнологии – вот путь к урожайности.

Татьяна Апоник, главный агроном Гродненской овощной фабрики:

Мы их холили и лелеяли, витаминками поливали. Поэтому лук нас в этом году порадовал. Несмотря и на засуху, и на дождливый июль.

Теперь фабрика не только обеспечивает луком свои фирменные магазины, школы, детские сады и заводские столовые, но и еженедельно отгружает по 20 тонн товарного овоща в торговые сети. На прилавках широкий ассортимент. В магазинах три вида – столовый, красный и салатный. Пока здесь реализуют продукцию от населения, а с 15 ноября завозить лук из хранилищ сельхозпроизводителей.

Луковый дефицит в межсезонье белорусам не грозит – учтен опыт прошлых лет. Специалисты посчитали потребность, определены сельхозпроизводители, которые будут сохранять овощ до самой весны. С ними еще до начала межсезонья заключили договоры все заинтересованные контрагенты. Теперь это не просто стабфонд, а госзаказ. По нему только в Гродненской области лук будут хранить до весны четыре сельхозпредприятия и два фермера.