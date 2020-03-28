«При такой замечательной погоде можно целый день работать». Как проходит «Неделя леса» в Столбцовском районе

Новости Беларуси. К акции «Неделя леса» присоединились представители Администрации Президента. Для них провели экскурсию по лесному селекционно-семеноводческому центру в Щомыслице. Здесь ежегодно выращивается почти полмиллиона деревьев.
Новости Беларуси. К акции «Неделя леса» присоединились представители Администрации Президента. Для них провели экскурсию по лесному селекционно-семеноводческому центру в Щомыслице. Здесь ежегодно выращивается почти полмиллиона деревьев.
После пройденного инстуктажа в центре участники акции отправились на посадку деревьев на Столбцовщину. Там в их распоряжении оказалась территория почти в 3 гектара.
Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Каждый участник этого проекта сегодня имеет возможность внести свой посильный вклад в формирование богатства последующих поколений белорусов. Это своеобразное послание тем, кто придет сюда уже после нас.
Игорь Луцкий, генеральный директор СТВ:
Это традиция участия в посадке леса в «Неделе леса», мы уже, честно говоря, соскучились по работе такой в поле. На даче еще не начались работы, а сегодня здесь, в лесу, при такой замечательной погоде можно целый день работать.
Петр Караваев, заместитель начальника главного государственно-правового управления Администрации Президента Беларуси:
Вырастет новый лес – будет радость нашим детям, внукам.
Будущий лес создовали неподалеку от музея Якуба Коласа. Представителям Администрации Президента довелось высадить сеянцы с закрытой корневой системой с помощью специальных приспособлений. Это гарантия, что растения обязательно приживутся.