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«При такой замечательной погоде можно целый день работать». Как проходит «Неделя леса» в Столбцовском районе

28 марта 2020 13:33
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Новости Беларуси. К акции «Неделя леса» присоединились представители Администрации Президента. Для них провели экскурсию по лесному селекционно-семеноводческому центру в Щомыслице. Здесь ежегодно выращивается почти полмиллиона деревьев.

«При такой замечательной погоде можно целый день работать». Как проходит «Неделя леса» в Столбцовском районе-1

«При такой замечательной погоде можно целый день работать». Как проходит «Неделя леса» в Столбцовском районе-3

После пройденного инстуктажа в центре участники акции отправились на посадку деревьев на Столбцовщину. Там в их распоряжении оказалась территория почти в 3 гектара. 

«При такой замечательной погоде можно целый день работать». Как проходит «Неделя леса» в Столбцовском районе-6

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Каждый участник этого проекта сегодня имеет возможность внести свой посильный вклад в формирование богатства последующих поколений белорусов. Это своеобразное послание тем, кто придет сюда уже после нас.

«При такой замечательной погоде можно целый день работать». Как проходит «Неделя леса» в Столбцовском районе-9

Игорь Луцкий, генеральный директор СТВ:
Это традиция участия в посадке леса в «Неделе леса», мы уже, честно говоря, соскучились по работе такой в поле. На даче еще не начались работы, а сегодня здесь, в лесу, при такой замечательной погоде можно целый день работать.

«При такой замечательной погоде можно целый день работать». Как проходит «Неделя леса» в Столбцовском районе-12

Петр Караваев, заместитель начальника главного государственно-правового управления Администрации Президента Беларуси:
Вырастет новый лес будет радость нашим детям, внукам.

«При такой замечательной погоде можно целый день работать». Как проходит «Неделя леса» в Столбцовском районе-15

Будущий лес создовали неподалеку от музея Якуба Коласа. Представителям Администрации Президента довелось высадить сеянцы с закрытой корневой системой с помощью специальных приспособлений. Это гарантия, что растения обязательно приживутся.

# Государственная лесная политика # общество # Игорь Луцкий # Андрей Кунцевич # Петр Караваев # Фотофакт

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