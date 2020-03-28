В «колбасках» грунт прогревается быстрее. Как выращивают огурцы в Столинском районе

Променять сельскую прописку на городскую здесь согласятся разве, что под дулом пистолета. Столинский район. Каждый сантиметр земли на вес золота.

Последние несколько лет Евгений Гермаш – один из первых, кто высаживает рассаду в начале марта. Секрет раннего урожая не только в погоде, но и в конфигурации парника.

Технологию подсмотрели у венгров. Он накрыт в три слоя, получается эффект термоса. Протапливать нужно реже – раз в четыре часа. А в таких «колбасках» грунт прогревается быстрее. В огуречном деле вдвоем с женой уже четверть века.