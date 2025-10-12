Наши ковры даже в Кремле – вот кто в Беларуси делает красные дорожки

Неизменный спутник высоких визитов в наших широтах – красная ковровая дорожка. Например, в Саудовской Аравии отдают предпочтение фиолетовому цвету в честь дикой лаванды, которая растет в пустыне. Так что там с нашими дорожками и куда они нас ведут? Узнали в программе «Суровый взгляд».

Артем Лоханкин, генеральный директор ОАО «Витебские ковры»:

Наша продукция находится в самых знаковых местах Республики Беларусь, таких как Национальная библиотека, Дворец Независимости, в учреждениях образования, в административных зданиях по всей территории Республики Беларусь. Также хочется отметить, что наша продукция присутствует даже в Кремле. Представлена в 13 странах мира. Мы являемся экспортно-ориентированным предприятием, поэтому 80 % нашей продукции реализуются за пределами Республики Беларусь.

Продукция присутствует на рынке Российской Федерации, в Казахстане, Кыргызстане, на рынке Монголии, Молдовы. За последние полтора года мы открыли для себя несколько новых рынков, в том числе рынок Туркменистана, Узбекистана и Грузии. Производство обеспечено сырьем, и у нас нет, скажем так, на сегодняшний день глобальных проблем по обеспечению сырьем. Для того, чтобы обеспечить свою стратегическую безопасность предприятия, реализуются два инвестиционных проекта. Один из них – это собственное производство грунтовой ткани. На сегодняшний день это стопроцентный импорт. Сейчас мы находимся в активной фазе реализации этого инвестпроекта, что позволит нам 100 % обеспечивать себя грунтовой тканью.