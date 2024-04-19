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Участвовала в боях за освобождение Украины, Польши, Чехословакии. «Незабытые истории»

19 апреля 2024 11:39
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Письмо прислала Ирина Акулич.

Очень хочется к  80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков поделиться историей своей бабушки, прошедшей весь путь Великой Отечественной войны.

Участвовала в боях за освобождение Украины, Польши, Чехословакии. «Незабытые истории»-1

Мою бабушку звали Ковалева (Волкова в девичестве) Александра Григорьевна. 14.04.2024 года ей бы исполнилось 100 лет. 17.11.2022 года на 98-м году жизни ее не стало. Я помню ее и очень ею горжусь!

В 17 лет уехала в город Шую на заработки. И… началась война! По призыву: «Женщины и девушки, овладевайте мужскими специальностями» – окончила курсы шоферов. Сразу же получила повестку: «В 24 часа явиться на сборы». Жизнь резко перевернулась: строевая подготовка, стрельба, военная форма, солдатский паек. Из линейной винтовки выпуска 1892 года Шура стреляла метко. С 1943 года военный водитель Александра Ковалева доставляла горючее на передовую линии фронта на Курском направлении. Участвовала в тяжелейших сражениях за освобождение Украины, Польши, Чехословакии. Дошла до Берлина. День Победы – 9 Мая 1945 года – встретила с медалью на груди «За боевые заслуги».

После войны сбылась мечта Александры Григорьевны: она окончила педагогический институт, стала учителем истории и воспитателем в Интердоме. Ученикам более тридцати национальностей ее уроки были уроками жизни. Они гордились своей боевой наставницей. Более 20 лет проработала Александра Григорьевна в Интердоме. После ухода на пенсию ветеран Великой Отечественной войны часто приходила к ребятам. Ее с почтением и любовью вспоминают многие поколения интердомовцев. В школе хранятся фотографии, газеты, книги, фильмы, рассказывающие о легендарном педагоге.

Участвовала в боях за освобождение Украины, Польши, Чехословакии. «Незабытые истории»-4

Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!

# Великая Отечественная война # общество

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