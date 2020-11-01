«Работаем с крупными мировыми производителями». Директор «Полесья» рассказал о планах и перспективах предприятия

Новости Беларуси. История длиной больше чем в полвека. Один из крупнейших производителей трикотажа в СНГ. Больше миллиона товаров в год, коллектив до 1,5 тысячи человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Предприятие «Полесье» – это тот случай, когда рецепт модернизации позволил не просто пойти на поправку и встать на ноги, но и вернутся к полноценной жизни. 24 новые инновационные машины вяжут не отдельные фрагменты, а вещь целиком.

Татьяна Антошук, начальник управления по маркетингу предприятия «Полесье»:

Изделие выпускается без единого шва. У изделия нет ни лица, ни изнанки. На трикотажных бесшовных изделиях можно добавить высокую добавленную стоимость, заложить хорошую маржу. Без выкройки и труда швеи изделие создает машина. Например, чтобы получить свитер, уйдет порядка часа. Оборудование не останавливается, работа круглосуточная, в три смены. До 80 % товаров уходит на экспорт в Россию, а параллельно готовятся модели для немецкого рынка.

Виктор Войтович, генеральный директор предприятия «Полесье»:

Нами были приобретены еще семь машин самых что ни на есть современных, которые будут выпускать тоже бесшовные трикотажные изделия с выточной нитью, то есть они будут тканеподобные. Даже в самое плохое время, первое полугодие этого года, когда все остановилось, все стояло, удельный вес экспорта у нас составил 70 %.

Зарабатывать должно и предприятие, чтобы зарплата работников шла в рост. До 90 % пряжи отправляется за пределы страны. Притом, что последнюю четверть века на рынках идет жесточайшая конкуренция. «Искусственный интеллект рассчитает все до миллиметра». Как инновации облегчают труд работников «Полесья»

Виктор Войтович:

Исходя из имеющейся численности, мы можем выпускать только 300 тонн пряжи. Хотя исходя из имеющихся мощностей по оборудованию, мы могли бы выпускать порядка 450 тонн. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Что не дает? Виктор Войтович:

Не хватает людей.

Это ответ тем, кто считает, что численность на государственных предприятиях излишняя. Искоренять проблему нехватки кадров будут кардинально, станками-роботами. Для ткацкого производства найти не проблема, а для трикотажного куда сложнее.

Виктор Войтович:

Сейчас мы в поиске, работаем с крупнейшими мировыми производителями, с немцами, итальянцами, японцами для того, чтобы найти то оборудование, которое нам необходимо. Позволит увеличить объемы производства, производительность труда, добавленную стоимость и, соответственно, увеличит заработную плату работникам.

В красильном цехе пахнет не интригами, а Италией. Сейчас идет установка линии крашения, в палитре больше 150 оттенков. Позволит окрасить жгуты разной плотности и состава. Собственный цех – это важное конкурентное преимущество.