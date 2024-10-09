В Беларуси меняется программа повышения квалификации водителей

Всего такие услуги оказывают 32 организации по категории «Б», на одну больше по категории «Д». Документ, который вступает в силу 9 октября, предусматривает сокращение срока переподготовки с восьми до пяти дней; уменьшение количества часов обучения – теперь их 35. Также меняются требования к минимальному перечню учебного оборудования кабинета по некоторым предметам.