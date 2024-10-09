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В Беларуси меняется программа повышения квалификации водителей

09 октября 2024 07:22
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Сроки сокращаются, требования меняются: с 9 октября в Беларуси новая программа повышения квалификации водителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси меняется программа повышения квалификации водителей-2

Всего такие услуги оказывают 32 организации по категории «Б», на одну больше по категории «Д». Документ, который вступает в силу 9 октября, предусматривает сокращение срока переподготовки с восьми до пяти дней; уменьшение количества часов обучения – теперь их 35. Также меняются требования к минимальному перечню учебного оборудования кабинета по некоторым предметам.

# Государственная политика

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