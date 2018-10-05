«Берете бутылочку, набираете в нее горячую воду, ложите под ноги». Белорусы рассказывают как согреться в холода

Один из главных признаков настоящей белорусской осени – старт отопительного сезона. С начала этой недели медленно, но верно батареи меняют температурный режим. Приоритет по традиции у школ, больниц и детских садов. На контрасте с ними в это время – жилые дома. В квартирах прохладно и самый популярный вопрос у белорусов: когда ждать теплого привета от ЖКХ. Ответ, к слову, уже шестой год прописан в нормативных документах.

Василий Шашок, генеральный директор ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области»:

Жилой фонд включается при среднесуточной температуре не выше 8 градусов в 5 суток подряд. Это в соответствии с ТКП 388 от 2012 года.

Погода как известно переменчива и многие все еще надеются на так называемое «бабье лето». Впрочем, даже если в ближайших планах небесной канцелярии – резкое потепление, коммунальщики уверяют – снизить градус в батареях не составит труда. Василий Шашок:

В случае повышения температуры уже после запуска отопления здания не отключать, а переводить в режим протапливания.

Очевидно ноябрьские жировки потяжелеют как минимум на несколько десятков рублей. Сократить убытки поможет установка счетчика и регуляторов тепла. Меньше температура в доме – меньше сумма в конце месяца. Однако существенную экономию дают далеко не приборы.

Жанна Попучеева, начальник отдела управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

В случае если в жилом помещении зарегистрирован плательщик ЖКХ, т.е. собственник или члены его семьи, по услуге теплоснабжения начисления платы будут производиться по субсидируемым тарифам.

Сегодня уже отапливаются около 100% жилфонда в столице. Впрочем, те минчане, до которых тепло еще не дошло не очень огорчаются. Когда отопления нет, а в квартире уже холодно как спасаетесь? Жители Минска:

Обогревателем. Одеваюсь и сплю в одежде. В спортивных штанах, в байке. Зимние одеяла. Со своей второй половинкой прижиматься поближе друг к другу.