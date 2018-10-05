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«Берете бутылочку, набираете в нее горячую воду, ложите под ноги». Белорусы рассказывают как согреться в холода

05 октября 2018 08:43
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Один из главных признаков настоящей белорусской осени – старт отопительного сезона. С начала этой недели медленно, но верно батареи меняют температурный режим. Приоритет по традиции у школ, больниц и детских садов. На контрасте с ними в это время – жилые дома. В квартирах прохладно и самый популярный вопрос у белорусов: когда ждать теплого привета от ЖКХ. Ответ, к слову, уже шестой год прописан в нормативных документах.  

«Берете бутылочку, набираете в нее горячую воду, ложите под ноги». Белорусы рассказывают как согреться в холода-1

Василий Шашок, генеральный директор ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области»:
Жилой фонд включается при среднесуточной температуре не выше 8 градусов в 5 суток подряд. Это в соответствии с ТКП 388 от 2012 года.  

«Берете бутылочку, набираете в нее горячую воду, ложите под ноги». Белорусы рассказывают как согреться в холода-4

Погода как известно переменчива и многие все еще надеются на так называемое «бабье лето». Впрочем, даже если в ближайших планах небесной канцелярии – резкое потепление, коммунальщики уверяют – снизить градус в батареях не составит труда. 

Василий Шашок:  
В случае повышения температуры уже после запуска отопления здания не отключать, а переводить в режим протапливания.   

«Берете бутылочку, набираете в нее горячую воду, ложите под ноги». Белорусы рассказывают как согреться в холода-7

Очевидно ноябрьские жировки потяжелеют как минимум на несколько десятков рублей. Сократить убытки поможет установка счетчика и регуляторов тепла. Меньше температура в доме – меньше сумма в конце месяца. Однако существенную экономию дают далеко не приборы.  

«Берете бутылочку, набираете в нее горячую воду, ложите под ноги». Белорусы рассказывают как согреться в холода-10

Жанна Попучеева, начальник отдела управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:  
В случае если в жилом помещении зарегистрирован плательщик ЖКХ, т.е. собственник или члены его семьи, по услуге теплоснабжения начисления платы будут производиться по субсидируемым тарифам.  

«Берете бутылочку, набираете в нее горячую воду, ложите под ноги». Белорусы рассказывают как согреться в холода-13

Сегодня уже отапливаются около 100% жилфонда в столице. Впрочем, те минчане, до которых тепло еще не дошло не очень огорчаются.  

Когда отопления нет, а в квартире уже холодно как спасаетесь?

Жители Минска: 
Обогревателем.

Одеваюсь и сплю в одежде. В спортивных штанах, в байке.

Зимние одеяла. Со своей второй половинкой прижиматься поближе друг к другу.

«Берете бутылочку, набираете в нее горячую воду, ложите под ноги». Белорусы рассказывают как согреться в холода-16

Берете бутылочку, набираете в нее горячую воду, ложите под ноги.  

Уже в ближайшие дни температура поднимется во всех зданиях страны. А значит на смену народному креативу и вязаным носкам придет привычный комфорт.  

# Погода в Беларуси # общество # Василий Шашок # Жанна Попучеева # Фотофакт # общество

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