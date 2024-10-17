Завершилось обсуждение проекта указа о внесении изменений в ПДД

Движение на дорогах станет безопаснее. В Беларуси завершилось общественное обсуждение указа Президента о внесении изменений в ПДД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он вызвал широкий резонанс, специалисты получили более 600 комментариев от пешеходов и водителей. Предлагали, в частности, повысить возраст для тех, кто имеет право передвигаться на электросамокатах, моноколесах, гироскутерах и сигвеях. Звучали также инициативы об ограничении их максимальной скорости. Все предложения будут изучены и получат отражение в итоговом варианте указа. Он будет готов в ближайшие несколько месяцев.