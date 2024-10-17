Завершилось обсуждение проекта указа о внесении изменений в ПДД

Движение на дорогах станет безопаснее. В Беларуси завершилось общественное обсуждение указа Президента о внесении изменений в ПДД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Движение на дорогах станет безопаснее. В Беларуси завершилось общественное обсуждение указа Президента о внесении изменений в ПДД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он вызвал широкий резонанс, специалисты получили более 600 комментариев от пешеходов и водителей. Предлагали, в частности, повысить возраст для тех, кто имеет право передвигаться на электросамокатах, моноколесах, гироскутерах и сигвеях. Звучали также инициативы об ограничении их максимальной скорости.
Все предложения будут изучены и получат отражение в итоговом варианте указа. Он будет готов в ближайшие несколько месяцев.
Вероника Романькова, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Среди тех, кто участвовал в общественном обсуждении, немаловажную роль сыграли и сами велосипедисты, и лица, передвигающиеся на средствах персональной мобильности. В частности, участники велосообщества, они также и комментировали, и представлялись, и аргументировали. Но почему данные инициативы вообще были предложены для изменения в ПДД? В первую очередь это безопасность граждан, безопасность при участии в дорожном движении. Если аварийность растет, то мы должны на это отреагировать и должны что-то с этим делать.
Количество ДТП с участием людей на средствах персональной мобильности выросло на 70 %. Этим и продиктована необходимость внесения изменений в ПДД. Они предполагают несколько значимых новаций. Так, велосипедистам на пешеходных переходах вновь придется спешиваться, а владельцев электросамокатов, гироскутеров и других СПМ фактически приравняют к водителям.