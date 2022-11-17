Прямой эфир

«Не прожигай свою жизнь!» Витебские спасатели напомнили, к чему может привести непотушенная сигарета

17 ноября 2022 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Витебские спасатели необычным способом напомнили старшеклассникам и студентам Городка о вреде и опасности сигарет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не прожигай свою жизнь!» Витебские спасатели напомнили, к чему может привести непотушенная сигарета-1

Молодежи предложили зайти в комнату страха. Импровизированным парком аттракционов стал местный дом культуры. Здесь развернулись интерактивные площадки, на которых ребятам продемонстрировали, к каким страшным последствиям может привести непотушенная сигарета. Также можно было увидеть фотографии с мест ЧП, причиной которых стала пагубная привычка. По статистике витебских спасателей, каждый третий погибший на пожаре не затушил сигарету.

«Не прожигай свою жизнь!» Витебские спасатели напомнили, к чему может привести непотушенная сигарета-4

Софья Глинская, официальный представитель УМЧС по Витебской области:
Мероприятия в рамках акции «Не прожигай свою жизнь!» направлены на предупреждения пожаров и гибели людей от них, связанных с неосторожностью при курении. Спасатели в различных формах рассказывают гражданам разного возраста (от пенсионера до студента и учащегося) об опасности курения в своих жилищах. Тем более в состоянии алкогольного опьянения. Значительная часть пожаров, произошедших на территории Витебской области в этом году, связаны с именно с неосторожным обращением с огнем. Более 80 % погибших граждан стали жертвами непотушенной сигареты.

«Не прожигай свою жизнь!» Витебские спасатели напомнили, к чему может привести непотушенная сигарета-7

Акцию «Не прожигай свою жизнь!» в похожем формате примет Орша и Дубровно, а впоследствии и все регионы севера страны. Ее участниками также станет молодежь.

# МЧС Беларуси # общество # Софья Глинская # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
35 человек погибли на ж/д путях в 2022 году. Напоминаем основные правила поведения на железной дороге
17 ноября 2022 07:06

35 человек погибли на ж/д путях в 2022 году. Напоминаем основные правила поведения на железной дороге

«Армия меняет образ мышления». Новобранцы продолжают готовиться к присяге
17 ноября 2022 06:24

«Армия меняет образ мышления». Новобранцы продолжают готовиться к присяге

«В любой войне погибают лучшие». О какой чёрной шутке Азарёнок никогда не говорит гостям своего стрима?
16 ноября 2022 20:28

«В любой войне погибают лучшие». О какой чёрной шутке Азарёнок никогда не говорит гостям своего стрима?