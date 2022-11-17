«Не прожигай свою жизнь!» Витебские спасатели напомнили, к чему может привести непотушенная сигарета

Новости Беларуси. Витебские спасатели необычным способом напомнили старшеклассникам и студентам Городка о вреде и опасности сигарет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежи предложили зайти в комнату страха. Импровизированным парком аттракционов стал местный дом культуры. Здесь развернулись интерактивные площадки, на которых ребятам продемонстрировали, к каким страшным последствиям может привести непотушенная сигарета. Также можно было увидеть фотографии с мест ЧП, причиной которых стала пагубная привычка. По статистике витебских спасателей, каждый третий погибший на пожаре не затушил сигарету.

Софья Глинская, официальный представитель УМЧС по Витебской области:

Мероприятия в рамках акции «Не прожигай свою жизнь!» направлены на предупреждения пожаров и гибели людей от них, связанных с неосторожностью при курении. Спасатели в различных формах рассказывают гражданам разного возраста (от пенсионера до студента и учащегося) об опасности курения в своих жилищах. Тем более в состоянии алкогольного опьянения. Значительная часть пожаров, произошедших на территории Витебской области в этом году, связаны с именно с неосторожным обращением с огнем. Более 80 % погибших граждан стали жертвами непотушенной сигареты.