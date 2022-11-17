35 человек погибли на ж/д путях в 2022 году. Напоминаем основные правила поведения на железной дороге

Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Железнодорожные пути являются объектом повышенной опасности. Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь риску. И сегодня мы напомним об основных правилах поведения на железной дороге.
Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Железнодорожные пути являются объектом повышенной опасности. Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь риску. И сегодня мы напомним об основных правилах поведения на железной дороге.
Железная дорога не представляет опасности для тех, кто соблюдает правила, внимателен и осторожен. Следует помнить, что за проход по железнодорожным путям или нахождение на них в неустановленном месте предусмотрена административная ответственность, влекущая наложение штрафа, которая наступает с 14 лет.
Кристина Гурло, заместитель начальника вокзала станции Минск-Пассажирский:
Железная дорога – зона повышенной опасности и требует особого внимания и строгого соблюдения правил безопасности. Переходить железнодорожные пути нужно только по оборудованным пешеходным настилам и переходным мостикам. Необходимо выключать наушники при переходе через железнодорожные пути. Запрещается подлазить под вагоны, перелазить через автосцепки и вагоны подвижного состава.
Также запрещается играть на платформах и путях. Выходить из вагона следует только после полной остановки поезда и со стороны пассажирской платформы.
Кристина Гурло:
Запрещается цепляться за железнодорожный подвижной состав, переходить пути, не убедившись в отсутствии поезда противоположного направления, прикасаться к лежащим на земле электропроводам и не подниматься на электрические опоры. За текущий период 2022 года на Минском отделении Белорусской железной дороги зафиксировано 46 случаев травмирования, из них 35 – с летальным исходом.
Помните, что категорически запрещено повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта, подвижной состав, класть и бросать на пути посторонние предметы.
Кристина Гурло:
На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра. Это может привести к трагическим последствиям. Всегда помните, что, находясь на объектах железнодорожного транспорта, детей необходимо держать за руки или на руках. Железная дорога не место для игр. Хочется объяснить особое внимание родителей о необходимости разъяснения детям правил нахождения на железнодорожных объектах. Любой переход путей в неустановленном месте несет угрозу жизни и здоровью людей. Наезд на пешеходов, внезапно появившихся на пути, предотвратить практически невозможно, так как тормозной путь железнодорожного состава составляет не менее 400 метров.
При отсутствии контроля со стороны родителей дети порой забираются на крыши вагонов, катаются на подножках и просто ищут развлечения на железной дороге. Поэтому важно провести с ними разъяснительную беседу.
Берегите себя и своих детей!