35 человек погибли на ж/д путях в 2022 году. Напоминаем основные правила поведения на железной дороге

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Железнодорожные пути являются объектом повышенной опасности. Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь риску. И сегодня мы напомним об основных правилах поведения на железной дороге.

Железная дорога не представляет опасности для тех, кто соблюдает правила, внимателен и осторожен. Следует помнить, что за проход по железнодорожным путям или нахождение на них в неустановленном месте предусмотрена административная ответственность, влекущая наложение штрафа, которая наступает с 14 лет.

Кристина Гурло, заместитель начальника вокзала станции Минск-Пассажирский:

Железная дорога – зона повышенной опасности и требует особого внимания и строгого соблюдения правил безопасности. Переходить железнодорожные пути нужно только по оборудованным пешеходным настилам и переходным мостикам. Необходимо выключать наушники при переходе через железнодорожные пути. Запрещается подлазить под вагоны, перелазить через автосцепки и вагоны подвижного состава. Также запрещается играть на платформах и путях. Выходить из вагона следует только после полной остановки поезда и со стороны пассажирской платформы.

Кристина Гурло:

Запрещается цепляться за железнодорожный подвижной состав, переходить пути, не убедившись в отсутствии поезда противоположного направления, прикасаться к лежащим на земле электропроводам и не подниматься на электрические опоры. За текущий период 2022 года на Минском отделении Белорусской железной дороги зафиксировано 46 случаев травмирования, из них 35 – с летальным исходом. Помните, что категорически запрещено повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта, подвижной состав, класть и бросать на пути посторонние предметы.

Кристина Гурло:

На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра. Это может привести к трагическим последствиям. Всегда помните, что, находясь на объектах железнодорожного транспорта, детей необходимо держать за руки или на руках. Железная дорога не место для игр. Хочется объяснить особое внимание родителей о необходимости разъяснения детям правил нахождения на железнодорожных объектах. Любой переход путей в неустановленном месте несет угрозу жизни и здоровью людей. Наезд на пешеходов, внезапно появившихся на пути, предотвратить практически невозможно, так как тормозной путь железнодорожного состава составляет не менее 400 метров.