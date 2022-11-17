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Программа ожидается насыщенной. В Беларуси отмечают Международный день студентов

17 ноября 2022 07:22
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Новости Беларуси. Студенческая молодежь 17 ноября отмечает свой так называемый профессиональный праздник – Международный день студентов. В том числе и 250 тысяч белорусских студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа ожидается насыщенной. В Беларуси отмечают Международный день студентов-1

У нас в стране полсотни учреждений высшего образования. Среди молодежи каждый седьмой – студент. И здесь важный аспект – поддержка на госуровне. В Беларуси созданы уникальные проекты для научных инициатив молодежи. Как раз недавно был дан старт новому сезону форума «100 идей для Беларуси». Это тот случай, когда тем самым идеям место в жизни, а не на бумаге. Для молодых людей в первую очередь ценен опыт, а для кого-то это реальный шанс воплотить в жизнь свою мечту. За время существования проекта свыше 3 000 инициатив уже реализованы.

Программа ожидается насыщенной. В Беларуси отмечают Международный день студентов-4

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:
У нас есть целый ряд премий, конкурсов для молодых ученых, стоит выделить три премии молодежные, ежегодно которые вручаются, а также конкурс «100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси». Участники представили свои не только идеи, но и проекты, которые уже либо реализованы, либо проходят апробацию на практике.

Программа ожидается насыщенной. В Беларуси отмечают Международный день студентов-7

Ни один вуз не остался в стороне: подготовили научные и развлекательные площадки. Конференции, круглые столы, а также концерты, спортивные и кулинарные конкурсы. Программа ожидается насыщенной.

# Студенты # общество # Станислав Юрецкий # Фотофакт

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