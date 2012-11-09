Новости Италии. Президентом Интерпола впервые стала женщина — француженка Мирей Баллестрази. Ее избрали на прошедшей в Риме 81 Генеральной ассамблее международной организации.

Опыт работы в полиции огромный. Комиссаром она стала еще в 75 году. Возглавляла группу по борьбе с бандитизмом в Бордо. Затем работала на Корсике, как раз в 90-е, когда остров захлестнула волна криминального насилия.

У Баллестрази есть опыт работы и в Интерполе. До того, как стать президентом, она курировала европейское направление уголовной полиции. Фактически была вторым человеком в организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.