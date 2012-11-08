Новости Беларуси. Аист поселился на стадионе одной из минских школ. В то время, когда все теплолюбивые птицы улетели на зимовку в жаркие страны, в столице остались и те, кого нынешний атмосферный плюс вполне устраивает. Посланец Красной книги с комфортом разместился на улице Плеханова.

Школьница:

Спит у нас на крыше школы. Наши учителя звонили в зоопарк. Там требуют, чтобы была справка о состоянии здоровья аиста. Таких справок у нас нет. Нам его очень жалко. Местные жители приходят его корить.

В меню, теперь уже почти домашней птицы, свежее мясо и рыба. Службы города за красноклювой особой не приезжают. Говорят, что в жизнь здоровой птицы не стоит вмешиваться. Как только на пригретом месте ее перестанут кормить, она переместиться в естественные для себя условия обитания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.