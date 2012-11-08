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Гибридный автобус, на треть экономящий топливо, появится на лицах Минска

08 ноября 2012 17:18
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Новости Беларуси. Транспорт будущего. На улицах столицы появится новый так называемый гибридный автобус. Новинка от отечественного производителя снабжена мощной тяговой установкой. Это на треть сэкономит расход топлива.

На финишную прямую выходит и монтаж экспериментального образца высокотехнологичного троллейбуса, которым уже заинтересовались в странах Латинской Америки и Прибалтике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Клемято, генеральный директор ведущего предприятия машиностроительной отрасли:
По сравнению с 2012 годом, выпуск продукции в 2016 увеличится почти в пять раз. Планируем поставки в страны Южной Америки и Прибалтики. Участвуем в тендерах в Риге, в Даугавпилсе.

# общество # Транспорт Минска

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