Неформальную акцию «Быть ​​примером» ко Дню войск организовали правоохранители для школьников Минской области

Новости Беларуси. «Быть ​​примером». Неформальную акцию к Дню войск организовали областные правоохранители. 60 школьников Минской области собрались в Воложинском районе, чтобы почувствовать на себе специфику службы.

Подростки должны были преодолеть полосу препятствий, поучаствовать в боевых соревнованиях. Всех участников праздника угостили армейским обедом. Показательную программу презентовали бойцы спецназа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Амбражей, начальник отделения управления охраны правопорядка и профилактики МВД Миноблисполкома:

Что дает такое мероприятие? Это личный пример сотрудников, пример по физической подготовки, по каким-то моральным качествам. Это позитив.