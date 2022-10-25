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Президент заслушал доклады начальников управлений Комитета госбезопасности по Брестской и Гродненской областям

25 октября 2022 20:36
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Новости Беларуси. 25 октября Президент заслушал доклады двух начальников управлений Комитета госбезопасности – по Брестской и Гродненской областям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент заслушал доклады начальников управлений Комитета госбезопасности по Брестской и Гродненской областям-1

Максим Радьков и Олег Столярчук доложили о ситуации в находящемся в зоне ответственности регионе. Речь шла об обстановке, как внутриполитической – в обществе, так и на сопредельных территориях соседних государств.

# КГБ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Максим Радьков # Олег Столярчук # Фотофакт

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