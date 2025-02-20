Эксперты ЮНЕСКО подтвердили негативное влияние польского забора на экосистемы в Беловежской пуще

Польские власти отгородились от Беларуси во всех смыслах. И одно дело, когда стена непонимания становится препятствием к диалогу для людей – как показал опыт, найти иные пути и контакты можно, и совсем другое дело, когда речь идет о животных, для которых польская стена преградила путь и не дает свободно двигаться. Международные эксперты ЮНЕСКО однозначно констатировали огромные экологические последствия из-за заграждения, возведенного в Беловежской пуще польской стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Министерстве природных ресурсов.

Из-за так называемого «экологичного» Запада в Беловежской пуще уже погибло порядка полусотни животных. В их числе зубры, косули и лоси. Также заграждение полностью нарушает пути миграции, что серьезно сказывается на биологическом разнообразии последнего естественного леса Европы.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Комиссия согласилась с тем, что строительное сооружение, в виде ограждения, наносит непоправимый вред, как ландшафтному, так и биологическому разнообразию. Опять же, глубина сооружения составляет 3 метра и в этом отношении также наносится определенный ущерб гидрологии. А пока в ЕС руководствуются принципами «ни себе, ни людям» Беларусь сосредоточена прежде всего на благополучии своей страны и граждан. 20 февраля в Министерстве природы подводят итоги 2024-го и награждают лучших работников отрасли. На доске почета Минприроды появилось 20 новых лиц: от машиниста буровой до руководителя комитета природных ресурсов.