Первые тысячники определились на сборе урожая в Беларуси. Важный рубеж покорился экипажу из Клецкого района Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комбайнер Янучок Сергей на своем «Лексионе» и водитель Виталий Кишко первыми намолотили и доставили в хозяйство тысячу тонн озимого ячменя. Жатва в Беларуси постепенно набирает темпы. По стране убрано уже более 14 % озимого ячменя.