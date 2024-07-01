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Первые тысячники определились на сборе урожая в Беларуси

01 июля 2024 08:00
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Первые тысячники определились на сборе урожая в Беларуси. Важный рубеж покорился экипажу из Клецкого района Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые тысячники определились на сборе урожая в Беларуси-1

Комбайнер Янучок Сергей на своем «Лексионе» и водитель Виталий Кишко первыми намолотили и доставили в хозяйство тысячу тонн озимого ячменя. Жатва в Беларуси постепенно набирает темпы. По стране убрано уже более 14 % озимого ячменя.

В Гродненской области зафиксирована самая высокая средняя урожайность озимого ячменя.

# Уборочная кампания # общество

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