Лукашенко направил поздравления народу Канады по случаю Дня независимости

Александр Лукашенко убежден, что Минск и Оттава преодолеют временные трудности и смогут восстановить полноценный межгосударственный диалог благодаря накопленным за десятилетия контактам. Об этом глава государства упомянул в своем поздравительном послании народу Канады по случаю Дня независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 1867 году три провинции стали конфедерацией, которая под общим флагом получила статус независимого государства Канада, с которой Беларусь связывает продолжительная история отношений. Даже географическая удаленность между Минском и Оттавой не мешала нам находить общие интересы, создавать семьи, развивать торговлю и оказывать взаимную поддержку в сложных жизненных ситуациях. Совместные проекты в промышленности, науке, образовании и спорте, включая такой любимый в наших странах хоккей на льду, позволяли нам лучше понимать друг друга.

Президент пожелал всем жителям Канады мирного неба, уверенности в завтрашнем дне и отметил, что в Беларуси им всегда рады.