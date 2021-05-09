Новости Беларуси. С 76-летием Победы в адрес Президента и белорусского народа поступают многочисленные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

День Победы – это светлый праздник, провозглашающий идею мирного сосуществования, доброй воли и гуманизма. Убежден, что вечная память о великом подвиге наших предков будет и далее служить прочной основой для дальнейшего укрепления отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между нашими странами.

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