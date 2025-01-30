Популяция бобров спасена, Болотник проводит экскурсии! Березинскому биосферному заповеднику – 100 лет

Юрий Богуцкий, старший научный сотрудник Березинского биосферного заповедника: На территории республики наш заповедник – единственная территория, которая имеет высший статус охраны – заповедный. На протяжении уже ста лет наша территория охраняет уникальные природные комплексы. Есть отдельный участок нетронутых черноольховых лесов. Это единственный на территории Европы участок, который не подвержен воздействию человека. Там люди редко бывают – в виде научных сотрудников либо лесной охраны. Также болотные комплексы, которые представлены и верховыми, и низинными, и переходными болотами. Более 800 растений представлено на нашей территории, 56 видов животных, 245 видов птиц, 34 вида рыб и так далее.

С появлением заповедника все начало меняться, я перешел на легальной положение, мне на болоте избушку построили, мобилку подарили, с секонд-хенда приодели немножко.

Виктор Ровдо, экскурсовод Березинского биосферного заповедника:

Я не ожидал. Я думал, этот персонаж, образ – для детей. Взрослые – тоже дети. И взрослые, и иностранцы сейчас. И насколько приятно воспринимать, когда приезжают гости и, уезжая, обнимают. Мы большое внимание уделяем развитию технологий.

Александра Каштанова, ведущая:

Какие мероприятия запланированы по случаю 100-летия?

Юрий Богуцкий:

В основном все наши мероприятия запланированы на сентябрь, но с 7 февраля будет проводиться выставка документов заповедника. Также пройдет юбилейный фестиваль «Шлях Цмока» в августе.