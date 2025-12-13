Новый указ Лукашенко! Узнали, что будет с ценами на электрокары и какие льготы на них действуют

Электромобили в Беларуси остаются доступными. Президент на неделе подписал новый указ, который продлевает все основные льготы на покупку и эксплуатацию «зеленого» транспорта. Нулевая ставка по НДС, инвестиционные вычеты, преференции по ввозу и зарядным станциям – все это сохраняется еще на несколько лет. Ранее срок действия льгот подходил к концу, а квота на ввоз машин с нулевой таможенной пошлиной была исчерпана. Покупатели начали волноваться: не вырастут ли цены на электрокары. Теперь переживать не стоит – новые правила вступают в силу с 1 января, обеспечивая стабильность и поддержку тем, кто выбирает экологичный транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие преференции действуют сегодня и на что могут рассчитывать будущие владельцы машин с зелеными номерами – в материале Полины Королевы.

Глобальная электрификация транспорта – один из мировых трендов. По прогнозам, к 2030 году парк подобных авто может вырасти до 145 миллионов. И ситуация с «электричками» только доказывает, что история циклична. В XX веке в США «зеленый» транспорт тоже пользовался большой популярностью, в год производили порядка 200 машин. Но оставили на обочине их по ряду причин: электрокары были дороже в семь раз, отсутствовала подходящая инфраструктура. Сегодня с этим проблем нет, производители предлагают бюджетные варианты стоимостью порядка 18 тысяч долларов, а развитие сетей подзарядок продолжается. Потому «зеленые» номера с нами надолго.

Павел Кевлич, начальник управления «Маланка» компании «Белоруснефть»:

В 2026 году мы ставим для себя не менее амбициозные цели. Запланирован ввод в эксплуатацию 300 электрозарядных станций, в том числе 16 супербыстрых комплексов на трассах международного значения. В столице будет установлено 102 станции мощностью до 350 киловатт. Общее количество быстрых и супербыстрых станций государственного оператора в Минске достигнет 553 штук. Соответствующие решения дальнейшего повышения привлекательности электротранспорта приняты и на уровне главы государства. Накануне Президент подписал указ. Налоговые льготы для электромобилей продлеваются до 2028 года, сохраняются преференции для зарядной инфраструктуры. А вот за парковки плата взиматься будет.

Михаил Филиппов, директор ГУ «Парковки столицы»:

В предыдущей редакции указа было предусмотрено освобождение участников дорожного движения на электромобилях от оплаты за парковку, находящихся в коммунальной собственности города Минска. В нынешней редакции указа, подписанной вчера, этой нормы уже нет. Но есть одно небольшое исключение. Пунктом 1.6 указа предусмотрено освобождение от оплаты за парковку электромобилей в случае зарядки, то есть когда электромобиль заряжается, оплата не взимается за парковку.