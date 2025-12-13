До конца 2025 года четыре «Интернациональных легиона» ВСУ будут расформированы. Об этом пишет ТАСС.

По плану Генштаба Украины, их бойцы, в том числе и иностранцы, будут переведены в штурмовые войска. В командовании считают реформу естественным шагом, но внутри легионов это решение вызвало возмущение и опасение, что приток добровольцев сократится из-за смешивания с контингентами сомнительного происхождения.

В Вооруженных силах Украины говорят, что высоко ценят вклад иностранных граждан и намерены использовать их опыт в новых подразделениях. Созданные в начале конфликта легионы – это батальоны численностью 400-600 человек, в которые входили добровольцы из более чем 75 стран.

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