Прямой эфир

Что нельзя есть на голодный желудок? Список неочевидных продуктов, которые вредят вашему здоровью

13 декабря 2025 15:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Что нельзя есть на голодный желудок? Список неочевидных продуктов, которые вредят вашему здоровью-1

Наталья Зайцева, нутрициолог:
Завтрак – важный прием пищи. Именно он задает энергию, силы и настроение на весь день. Первый прием пищи должен быть правильным. А что нельзя есть на голодный желудок, я вам сейчас расскажу.

Что нельзя есть на голодный желудок? Список неочевидных продуктов, которые вредят вашему здоровью-3

Самая частая ошибка – только проснувшись, выпивать кофе. Кофе раздражает слизистую желудка и впоследствии при регулярном употреблении может приводить к гастриту. Если вы не представляете свое утро без кофе, выпивайте его через час после завтрака.

Какое утро без бутерброда? Но дело в том, что именно копчености, колбасы также раздражают слизистую желудка. Всем любителям колбас я рекомендую заменить копчености на отварное либо запеченное мясо.

Возможно, многие удивятся, как в этот список попала каша, но именно каши быстрого приготовления или какие-то быстрые завтраки высоко поднимают уровень сахара в крови и, следовательно, инсулина. Кашу можно использовать на завтрак, но только цельнозерновую долгой варки и обязательно вдобавок к белкам и жирам.

Подробности в видео.

Другие новости рубрики

Все новости
Доступная реабилитация – как в Минске помогают людям с инвалидностью интегрироваться в общество?
13 декабря 2025 15:00

Доступная реабилитация – как в Минске помогают людям с инвалидностью интегрироваться в общество?

Творчество как инструмент социализации! Как в Минском центре соцобслуживания готовятся к Новому году
13 декабря 2025 14:40

Творчество как инструмент социализации! Как в Минском центре соцобслуживания готовятся к Новому году

Новую молочно-товарную ферму открыли в Чечерском районе
13 декабря 2025 14:33

Новую молочно-товарную ферму открыли в Чечерском районе