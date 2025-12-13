Что нельзя есть на голодный желудок? Список неочевидных продуктов, которые вредят вашему здоровью

Наталья Зайцева, нутрициолог: Завтрак – важный прием пищи. Именно он задает энергию, силы и настроение на весь день. Первый прием пищи должен быть правильным. А что нельзя есть на голодный желудок, я вам сейчас расскажу.

Самая частая ошибка – только проснувшись, выпивать кофе. Кофе раздражает слизистую желудка и впоследствии при регулярном употреблении может приводить к гастриту. Если вы не представляете свое утро без кофе, выпивайте его через час после завтрака.

Какое утро без бутерброда? Но дело в том, что именно копчености, колбасы также раздражают слизистую желудка. Всем любителям колбас я рекомендую заменить копчености на отварное либо запеченное мясо.

Возможно, многие удивятся, как в этот список попала каша, но именно каши быстрого приготовления или какие-то быстрые завтраки высоко поднимают уровень сахара в крови и, следовательно, инсулина. Кашу можно использовать на завтрак, но только цельнозерновую долгой варки и обязательно вдобавок к белкам и жирам.