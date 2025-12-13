Энергетика – двигатель будущего: делегат ВНС Алексей Свяцкий о ключевых приоритетах пятилетки

Стратегия развития страны, приоритеты новой пятилетки и решения, от которых зависит качество жизни каждого белоруса. Меньше недели остается до начала одного из ключевых политических событий года – заседания Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре повестки – программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы. Это конкретные задачи: надежная энергетическая и продовольственная безопасность, сильные регионы, современные рабочие места, доступные образование и медицина, комфортная среда для жизни в городах и сельской местности.
Всебелорусское народное собрание – это не только обсуждение стратегий, но и живой диалог с теми, кто ежедневно отвечает за устойчивость страны на местах. Делегаты привозят предложения, сформированные в трудовых коллективах и регионах.
Среди них – Алексей Свяцкий, начальник Сенненского района электрических сетей «Витебскэнерго». Для него вопросы энергетической безопасности – не абстрактное понятие, а основа стабильной работы предприятий, социальной сферы и комфорта в домах людей.
Какие приоритеты делегат считает ключевыми для будущей пятилетки и как энергетическая отрасль может стать опорой устойчивого развития страны?
Продолжаем знакомить с участниками народного вече.
Алексей Свяцкий, начальник Сенненского района электрических сетей филиала «Оршанские электрические сети» предприятия «Витебскэнерго», делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Всебелорусское народное собрание – это наивысший орган народовластия в нашей стране, и на его делегатов возложена огромная ответственность за качественное и правильное принятие тех решений, тех вопросов, которые обсуждаются, так как те решения, которые принимаются на Всебелорусском народном собрании, определяют курс и направление развития не только республики в целом, но и каждого региона.
Основной приоритет для нашей страны – это рост благосостояния наших граждан. Для этого необходимо обеспечить выполнение тех задач, которые устанавливаются на ближайшую пятилетку, также в сфере энергетической безопасности. За прошедшую пятилетку у нас введена в работу Белорусская атомная электростанция. В ближайшие пятилетки будет рассматриваться вопрос строительства второй атомной станции, что, естественно, обеспечит энергетическую безопасность как для промышленности, так и для граждан нашей страны.
Большинство людей волнует экономическая безопасность. Каждый гражданин хочет жить в спокойной стране, спокойно работать, получать достойную заработную плату. Для меня быть делегатом – это действительно очень ответственно, почетно. Я смогу сделать что-то большее для этого города, для тех людей, с которыми я живу рядом.
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