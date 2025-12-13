Энергетика – двигатель будущего: делегат ВНС Алексей Свяцкий о ключевых приоритетах пятилетки

Стратегия развития страны, приоритеты новой пятилетки и решения, от которых зависит качество жизни каждого белоруса. Меньше недели остается до начала одного из ключевых политических событий года – заседания Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре повестки – программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы. Это конкретные задачи: надежная энергетическая и продовольственная безопасность, сильные регионы, современные рабочие места, доступные образование и медицина, комфортная среда для жизни в городах и сельской местности.

Всебелорусское народное собрание – это не только обсуждение стратегий, но и живой диалог с теми, кто ежедневно отвечает за устойчивость страны на местах. Делегаты привозят предложения, сформированные в трудовых коллективах и регионах.

Среди них – Алексей Свяцкий, начальник Сенненского района электрических сетей «Витебскэнерго». Для него вопросы энергетической безопасности – не абстрактное понятие, а основа стабильной работы предприятий, социальной сферы и комфорта в домах людей.

Какие приоритеты делегат считает ключевыми для будущей пятилетки и как энергетическая отрасль может стать опорой устойчивого развития страны?